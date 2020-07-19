Звезда "Убойной силы" скончалась на 46-м году жизни

Коллеги по сцене недоумевают, почему актрисе не удалось побороть недуг. Отметим, что Марина Макарова узнала о страшном диагнозе в начале июня. Тогда ей и поставили четвертую стадию рака желудка.
Актриса прошла долгий путь химиотерапии в Костромском онкологическом диспансере. Труппа, в которой работала Макарова, оперативно начала собирать средства на лечение уважаемой коллеги.
В Российском онкологическом центре имени Н.Н. Блохина должен был пройти завершающий этап лечения. Но артистка не дожила до этого момента. Как сообщает главный режиссер театра Станислав Голодницкий, Марина Макарова скончалась из-за тяжелого заболевания.
Напомним, актриса родилась в Костроме и долгое время осваивала театральное мастерство в родном городе. Позже Марина переехала в Санкт-Петербург и задумалась о профессиональной карьере артистки.
Поклонники Макаровой отчетливо помнят, как она сотрудничала с театром "Приют комедиантов", играла в антрепризах. Но жизнь в городе на Неве не привлекла Марину, и она вернулась на малую родину, чтобы поступить в труппу Камерного театра Бориса Голодницкого.
На счету актрисы множество эпизодических ролей в российских сериалах: "Тайны следствия", "Убойная сила", "Литейный, 4", "Секретная служба Его Величества".
Популярные темы форума
Кто по мне случал?
Разные религии с парнем
Когда уже поздно рожать?
У России есть будущее?
Галкин и Пугачева разводятся? А как же дети?
Почему уходят к молодым?
Влюбился в маму друга
Почему Армения и Азербайджан ругаются?
Стоит ли мстить?
Напились на свадьбе изменила мужу