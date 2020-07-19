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Звезда

Звезда "Убойной силы" скончалась на 46-м году жизни

Фото: pixabay.com
В июне стало известно, что актриса из сериала "Убойная сила" пыталась справиться с серьезным заболеванием. Накануне выяснилось, что Марина Макарова умерла в возрасте 45 лет.
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Коллеги по сцене недоумевают, почему актрисе не удалось побороть недуг. Отметим, что Марина Макарова узнала о страшном диагнозе в начале июня. Тогда ей и поставили четвертую стадию рака желудка.

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Актриса прошла долгий путь химиотерапии в Костромском онкологическом диспансере. Труппа, в которой работала Макарова, оперативно начала собирать средства на лечение уважаемой коллеги.

В Российском онкологическом центре имени Н.Н. Блохина должен был пройти завершающий этап лечения. Но артистка не дожила до этого момента. Как сообщает главный режиссер театра Станислав Голодницкий, Марина Макарова скончалась из-за тяжелого заболевания.

Напомним, актриса родилась в Костроме и долгое время осваивала театральное мастерство в родном городе. Позже Марина переехала в Санкт-Петербург и задумалась о профессиональной карьере артистки.

Поклонники Макаровой отчетливо помнят, как она сотрудничала с театром "Приют комедиантов", играла в антрепризах. Но жизнь в городе на Неве не привлекла Марину, и она вернулась на малую родину, чтобы поступить в труппу Камерного театра Бориса Голодницкого.

На счету актрисы множество эпизодических ролей в российских сериалах: "Тайны следствия", "Убойная сила", "Литейный, 4", "Секретная служба Его Величества".

Автор: 19 июля 2020, 11:06 Источник: Kostroma Today ✓ Надежный источник

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