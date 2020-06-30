Слепаков переписал сценарий сериала "Окаянные дни" ради дочерей Машковой: Блат блатом погоняет

Накануне на канале ТНТ вышел пятый эпизод ленты Слепакова. Серия носила название "Мать". Главные роли в ней исполнили Елена Валюшкина и Мария Машкова. Также в кадре можно было заметить дочерей Марии – Стефанию и Александру.
В личном микроблоге Машкова поздравила наследниц с дебютом, а также поблагодарила шоураннера проекта Слепакова за возможность, которую он подарил ей и ее отпрыскам. Мария призналась, что Семен внес изменения в сценарий ради ее девочек.
"И у моей героини появились две дочери, а не одна! Ты сохранил дружное детство!" – обратилась артистка к создателю сериала "Окаянные дни".
Также Мария Машкова похвалила работу оператора Сергея Козлова. Она довольна сотрудничеством. Знаменитость добавила, что, в отличие от других артистов, участвующих в проекте, не снимала себя сама. Марии помогал специалист.
"Кто не в курсе али забыл – я блатная девушка, как и мои дети теперь!" – отметила звезда, намекнув на своего отца, известного кинорежиссера Владимира Машкова. Под публикацией знаменитость оставила хештег "блат блатом погоняет".
Напомним, что сериал "Окаянные дни" рассказывает, как россияне переживали самоизоляцию во время пандемии коронавируса. Проект сделан в формате скринлайф-альманаха.
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