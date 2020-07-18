Панкратов-Черный потерял дар речи из-за смерти друга

Почетного члена Российской Академии художеств проводили в последний путь на Новодевичьем кладбище. Врачи заверили, что официальная причина смерти 76-летней Елены Флеровой – это COVID-19.
Из-за того, что знаменитую художницу подкосила бушующая пандемия коронавируса, гроб на прощальной церемонии было запрещено открывать. Несмотря на то, что Елена была знакома с большим количеством творческих людей, плохая погода и смертельный диагноз художницы смогли помешать ее поклонникам посетить траурную процессию.
Напомним, работы Елены Флеровой до сих пор украшают дома знаменитостей и даже замки королевских особ. Своими работами она пыталась вызвать чувство радости, не выставляя эмоции своих персонажей напоказ.
В картинах Флеровой отсутствовали все линии, "несущие в себе зло": диагонали, зигзаги и углы. По мнению художницы, ее творчество излечивало людей. У кого-то проходили проблемы с сердцем, а у кого-то повышался жизненный тонус.
Александр Панкратов-Черный долгое время скрывал, что картины его близкой подруги помогают ему справляться с резкими скачками давления. Актер хотел произнести трогательную речь на поминках Елены, но, встав из-за стола, у него пропала речь.
Панкратов-Черный не смог проронить ни слова. Он простоял несколько минут молча, с рюмкой водки в руке и слезой у правого глаза.
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