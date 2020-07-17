"Участники испытания вакцины от COVID-19": Гудков превратился в человека-ящера (видео)

Шоумен сыграл одного из рептилоидов, представ в образе отца главного героя. Звездный каст проекта украсил и экс-ведущий шоу "Необъяснимо, но факт" Сергей Дружко.
По сценарию клипа солистка группы Аня Романовская становится жертвой похищения человекоподобного ящера, роль которого исполнил актер Никита Кукушкин. Клип вышел на ютуб-канале "Чикен Карри". Пользователи Сети уже успели оценить задумку авторов по-достоинству. А некоторые стали иронизировать на актуальную тему коронавируса. "Участники испытания вакцины от COVID-19 чувствуют себя хорошо", – высказался о героях клипа в гриме один из россиян.
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