Звезда "Дома-2" закатила чудовищную истерику на борту самолета

В громкие скандалы попадают не только действующие звезды популярного телепроекта "Дом-2", но и бывшие участники шоу. Так, внимание таблоидов привлек

Звезда проектов "Дом-2" и "Битва экстрасенсов" Никита Турчин объездил всю Россию. Юная знаменитость дает мастер-классы для детей и взрослых, помогает семьям советом, избавляет от порчи, проводит обряды на удачу.

Во время одного из последних перелетов у Никиты произошел конфликт с персоналом авиакомпании. Дело в том, что маг приобретал билет в бизнес-класс, однако стюардесса, предложила выбрать юноше любое свободное место из имеющихся в экономе.

Когда Никита Турчин попытался решить вопрос с представителем, то внятного ответа не получил, пишет "Экспресс газета". "Из-за моего чрезмерного недовольства меня и вовсе хотели снять с рейса. Здорово, не права ли? Пассажир заплатил за бизнес-класс, а его сажают в эконом. Боюсь просто представить, если бы со мной или с воздушным судном что-то случилось? Чтобы пришлось делать медикам? Ведь опознание тел происходит строго по спискам согласно купленным билетам", – возмутился Турчин в своем Instagram.

Напомним, что телезрителям Никита Турчин стал известен после выхода 18-го сезона шоу "Битва экстрасенсов". Юный маг громко заявил о себе на кастинге, но во время самого шоу не показал выдающихся способностей. На "Дом-2" парень пришел в погоне за популярностью. Никита всеми силами пытался привлечь к себе внимание зрителей. К примеру, однажды он срезал клок волос у спящей участницы телестройки, якобы для проведения магического ритуала, а позже пытался продать свою невинность.