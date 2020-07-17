Виктор Логинов решил жениться на молодой пассии

Виктор Логинов готовится в очередной раз стать любящим мужем. Теперь актер женится на таинственной незнакомке, которая младше его в два раза.

Виктор Логинов давно зарекомендовал себя как сердцеед и дамский угодник. Звезда сериала "Счастливы вместе" в свои 45 лет была жената трижды. Актер воспитывает троих сыновей и дочь.

Сейчас личная жизнь Виктора претерпевает изменения. Артист намерен жениться на молодой пассии – 21-летней Марии Гуськовой. К слову, на безымянном пальце возлюбленной Логинова уже красуется дорогое кольцо.

Подписчики удивлены его выбором. По их мнению, девушка Виктора младше его дочери на пять лет, что уж говорить о разнице в возрасте со знаменитым актером.

Аудитория Логинова разделилась на два лагеря. Одни поддержали любимого артиста, другие заявили, что Виктор "совратил молоденькую студентку".

"Похоже на сценарий непристойного фильма!" – возмутились комментаторы в "Инстаграм".

Звездную пару это ничуть не смущает. Виктор Логинов признался, что его только радует прекрасный внешний вид будущей жены.

Актер старается не отвечать на вопросы, касающиеся новых отношений. При этом звездная пара публикует совместные фотографии в социальных сетях.