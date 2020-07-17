"Коля предложил мне выйти замуж": неожиданное признание девушки Баскова

Звезда певицы Софи Кальчевой зажглась после того, как девушка спела дуэтом с мэтром российской эстрады Лом Лещенко. Громкий успех Софи принес творческий тандем с Николаем Басковым, а потом – и роман со знаменитым певцом. Как сложилась судьба артистки сегодня, и жалеет ли она о романе с Басковым, Кальчева рассказала "Дни.ру".

В этом году у вас юбилей, но мало кто знает о вашей личной жизни, расскажем подробнее?

Я была активным ребенком, участвовала во всех городских и школьных мероприятиях, будь то вокальные конкурсы, спортивные мероприятия или конкурсы красоты. Еще в детстве мы организовывали праздники дома.

В 17 лет я переехала в Москву и поступила в "Государственное училище циркового и эстрадного искусства имени М. Н. Румянцева". С этого момента у меня началась творческая насыщенная жизнь. Через два года я записала свою первую песню, которая держалась 40 недель в хит-парадах на Динамит ФМ. Затем продюсерский центр Льва Лещенко подписал со мной контракт, мы сняли клип и начались гастроли по всей стране. Я очень довольна, что к этому времени достигла практически всего, о чем мечтала.

Вы обычно скрываете своих родителей. Это их просьба или ваше решение?

Не было повода рассказать их биографию. Моя мама, Анастасия Александровна, родилась в Сибири, очень добрая, открытая женщина. Мама – повар, в последние пять лет начала рисовать картины. У нее получаются очень красивые пейзажи. Папа, Александр Дмитриевич, добывал золото, а также занимался пчеловодством. Родители живут за городом, помогают мне в воспитании сына. Они вместе 50 лет, безумно любят друг друга и поддерживают. Нас в семье трое: старшая сестра Оксана, брат Александр и я.

Вам не обидно, что вас до сих пор называют "бывшая девушка Баскова"?

Нет, не обидно. Некоторые люди говорят, что он меня вытащил на сцену. Но, на самом деле, я очень благодарна Льву Валериановичу Лещенко, так как впервые на сцену я вышла именно с ним, у нас был дуэт. Затем я подписала контракт с его продюсерским центром, как я упомянула ранее. Мы много работали, гастролировали, снимали клипы. Он очень мне помогал, подсказывал. Это большая удача работать с таким человеком.

В последствии я работала с Юрием Шмильевичем Айзеншписом, а с Николаем Басковым мы познакомились намного позже. У нас было великолепное шоу, которое мне дало колоссальный опыт, общение со зрителем, умение держаться на сцене. Это еще одна ступень в карьере, и я очень благодарна за встречу с ним. Поэтому мне не обидно слышать такие высказывания, тем более, что я давно уже ко всему отношусь спокойно и всегда доброжелательна к людям.

Многие говорят, что этот ваш роман – всего лишь фикция и пиар. Раскройте тайну, что было между вами? Если все было всерьез, то почему закончилось? Как Вам удалось покорить Николая?

С Николаем Басковым мы познакомились на дне Рождения Димы Билана. Меня покорила его энергетика, харизма, юмор. Он не только гениальный артист, но и человек, который чувствует собеседника, всегда скажет приятные слова и поддержит разговор. Наш роман называют по-разному, но я могу сказать одно: мы нравились друг другу. Если женщина не нравится мужчине – это чувствуется сразу. Николай очень внимательный и терпеливый человек, красиво за мной ухаживал. На всех наших совместных фотографиях и мероприятиях он меня всегда обнимал, хотел поцеловать, приглашал на танцы, всегда поддерживал и очень заботился обо мне. Николай – это тот человек, который может понравиться абсолютно любому.

Что касается расставания, могу сказать, что очень выматывают ожидание. В одном из интервью я готовила, что очень сильно привыкаю к человеку, с которым живу. Мне хочется чаще находиться рядом с ним. Я семейный человек, а в семейной жизни нужно уступать. Мы с Николаем два лидера и в такой ситуации уступать друг другу нелегко. Николай мне предлагал выйти за него замуж, и не раз, но я так и не решились, потому что у меня непростой характер. Мы остались в дружеских отношениях, и я очень благодарна ему за эти четыре года.

Как растет ваш сын Богдан? Как складываются его отношения с отцом?

У Богдана с отцом сложились хорошие отношения. Он очень хороший человек, заботливый и внимательный отец. Александр очень занятой человек и по возможности старается встретиться с сыном, я и не настаиваю. У него сейчас своя семья и я очень рада за него, желаю ему всего самого хорошего.

У меня очень самостоятельней взрослый сын. Все мысли заняты учёбой, поступлением в университет. Сейчас планирует поступать в медицинский университет на хирурга. Я, пока, не препятствую. У него еще будет много времени, чтобы понять, чего он хочет сам. В свободное время Богдан занимается авиамоделированием, любит все конструировать. Невероятно хорошо разбирается в компьютерах и в скором времени планирует собрать его сам.

Сегодня многие артисты ощутили на себе экономический кризис, а вы?

Для артиста самое главное – это концерты. Молодым артистам сейчас сложнее, чем тем, кто твердо стоит на сцене. Конечно, экономический кризис ощущается не только у артистов, но и людей других профессий. На мой взгляд, больше ощущается психологическое напряжение людей: неуверенность в завтрашнем дня и не понимание к чему готовиться, поэтому хочу пожелать всем терпения и веры только в лучшее.