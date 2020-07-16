"Я врала, что у меня есть деньги": певица Нюша поведала о нищете

Несмотря на то, что Нюша росла в семье успешных музыкантов, их финансовое положение оставляло желать лучшего. Ее отец Владимир Шурочкин пел в группе "Ласковый май", а после начал сольную карьеру. Мать будущей звезды выступала в небольшой рок-группе. Концерты родителей Нюши не приносили огромных гонораров, поэтому певице приходилось довольствоваться малым.

По словам солистки, благодаря своему отцу она начала стремиться к успешной карьере. С трех лет Нюша не расставалась с микрофоном и участвовала в различных детских конкурсах.

Уже в 2007 году артистка решила испытать удачу и пришла на кастинг телешоу "СТС зажигает суперзвезду". 17-летняя девочка прошла мучительный отбор и попала на сцену.

Так и начался звездный путь Нюши. Но мало кто мог представить, что в 20 лет девушка сможет выпустить первый альбом и стать авторитетным исполнителем. Сейчас артистка вспоминает свое нелегкое детство и мечты о богатой жизни.

В школьные годы Нюша сильно комплексовала, так как ее родители не могли себе позволить покупку дорогой машины и загородного дома.

Девочка переживала, что одноклассники перестанут ее уважать, если узнают о достатке семьи. Поэтому Нюша врала сверстникам и сочиняла настоящие сказки про своих родителей.

"Мне казалось, что таким способом я смогу привлечь их внимание. Когда появилась лучшая подруга, я рассказала ей, что у нас в доме несколько этажей, и на втором этаже у нас зоопарк. Я сказала, что в доме живет жираф, а для него сделана специальная дырка в потолке", – откровенно призналась артистка.

Теперь Нюша стала мамой и поклялась, что объяснит своему ребенку, в чем заключаются истинные ценности жизни. Певица родила дочь в браке с Игорем Сивовым. Супруги назвали девочку Симбой.

Известно, что муж Нюши находился рядом с ней в момент появления дочки на свет. По словам солистки, Игорь помог ей справиться с тяжелыми схватками.