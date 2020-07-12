Бочкарева предстала перед незнакомыми мужчинами в нижнем белье

Наталья Бочкарева опубликовала пикантную фотографию. Российская актриса предстала в черном полупрозрачном нижнем белье. Да и место для фотосессии девушка выбрала весьма символичное. Кадр был сделан в постели Натальи.
Новое нижнее белье Бочкаревой прекрасно подчеркнуло фигуру артистки. Несмотря на то, что в этом году звезда сериалов будет праздновать свой юбилей – 40 лет, Наталья совсем не выглядит на данный возраст. Актриса придерживается правильного питания и тщательно следит за своим весом, проводя время в тренажерном зале.
В подписи к посту в "Инстаграм" Наталья Бочкарева поделилась откровенным признанием со своими подписчиками. Артистка заявила, что при выборе нижнего белья всегда сталкивается с некоторыми проблемами. По словам представительницы прекрасно пола, иногда выбор подходящего бюстгальтера занимает несколько часов из-за того, что Бочкарева обладает большим размером груди и не всегда помещается в стандартные модели белья.
Сейчас Бочкарева нашла идеальный магазин и сдала все явки и пароли своим подписчицам. Актриса уверена, что девушки, обладающие такими же параметрами, как у нее, останутся полностью довольными.
"Мужчины сейчас почитают то, что я напишу, и побегут в магазин покупать красоту своим женам", – написала в личном блоге звезда.
Напомним, несколько недель назад Наталья Бочкарева снова дала поклонникам повод для обсуждения. Актриса обнародовала фотографию, на которой она появилась с широко распахнутыми глазами, с клубничкой во рту и с весьма заметной зоной декольте. Подписчикам она сообщила, что таким образом решила показать комическую зарисовку – изобразить младенца, которому вместо материнской груди дали соску.
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