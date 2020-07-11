"Могла пойти на все": принцесса Диана пыталась покончить с собой

Ярые поклонники принцессы Дианы знают ее не только, как законодательницу моды и первую леди, но и как глубоко несчастного человека, пытавшегося вырваться из оков общественности. Уже прошло более 20 лет со дня смерти леди Ди, а подробности из ее личной жизни только начали будоражить людей.

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