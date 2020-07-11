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"Могла пойти на все": принцесса Диана пыталась покончить с собой

Diana Spencer. Фото: Keystone Press Agency/ZUMAPRESS.com/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ярые поклонники принцессы Дианы знают ее не только, как законодательницу моды и первую леди, но и как глубоко несчастного человека, пытавшегося вырваться из оков общественности. Уже прошло более 20 лет со дня смерти леди Ди, а подробности из ее личной жизни только начали будоражить людей.
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Леди Диана Спенсер имела отличную привычку: девушка переносила все свои переживания на бумагу и записывала самые сокровенные мысли и тайны. Несколько лет назад в руки журналистов попали личные записи принцессы, в которых была описана нелегкая жизнь в королевской семье. Принцесса Уэльская даже пыталась покончить с собой еще в самом начале брака с Чарльзом.

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Подобные записи Диана Спенсер вела по рекомендации своего психотерапевта. Врач полагал, что подобные методы позволят принцессе выйти из депрессии и не задумываться о суициде. Но как оказалось такой эмоциональной разрядки леди Ди было недостаточно. Как сообщают зарубежные таблоиды, принцесса Уэльская несколько раз пыталась покончить с собой. Ситуация усугубилась, когда девушка хотела свести счеты с жизнью, будучи беременной первенцем Уильямом.

Тогда между Дианой и Чарльзом произошел серьезный конфликт. Как оказалось, отношения в королевской семье всегда были напряженными и пропитанными духом соперничества. Леди Ди потеряла контроль над ситуаций, но близким родственникам удалось спасти девушку от неверного шага.

"Я была так подавлена, что могла пойти на все", – записывала переживания в свой блокнот Диана.

Поговаривают, что принцесса Уэльская попала в семью не в самый лучший период. Тогда в королевском дворце действовала политика "жесткой руки", из-за которой всем членам семьи запрещалось делиться личными проблемами, а уж тем более жаловаться на что-либо.

Автор: 11 июля 2020, 12:36 Источник: Newidea.com ✓ Надежный источник
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