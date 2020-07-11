Раскрыты детали завещания Сергея Заграевского

Как сообщает Ольга Озолина, художник предчувствовал свой уход и уже не надеялся на лучшее. Сам же Сергей Заграевский признавался журналистам, что в его семье не всегда все мирно и гладко, периодически автору научных трудов приходилось мирить своих детей друг с другом. Сейчас его наследникам остается заботиться о 87-летней матери Сергея и младших отпрысках.
Официальный представитель художника заверила, что Заграевский никого не забыл и его завещание наполнено целым списком людей. Все подробности сможет сообщить только семейный нотариус. Юрист уже подтвердил, что все имущество Сергея в равных долях распределено между ближайшими родственниками.
"Он не оглашал все сам, предоставил это профессионалам. Последняя воля, как у любого творца: "Чтобы помнили". Согласно его воле, буду продолжать его дела", – публично заявила Ольга Озорина.
Напомним, причиной смерти художника стало слабое сердце, которое в какой-то момент не выдержало нагрузки. Точный диагноз будет озвучен позже родственниками Сергея Заграевского. А пока остается только гадать, как именно ушел из жизни выдающийся работник культуры.
У художника осталось шестеро детей. Из них четыре сына и две прекрасные дочери. Самому старшему наследнику недавно исполнилось 36 лет, а младшему – шесть.
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