Озвучена неожиданная версия смерти Заграевского

По официальным данным, 55-летний Сергей Заграевский умер от острой сердечной недостаточности, но в это верят не все. По мнению Александра Мягченкова, телезвезду сгубили последствия коронавируса.
Журналист и художник нередко общались во время съемок ток-шоу. Их последняя встреча произошла за несколько дней до смерти Заграевского. В разговоре с товарищем эксперт шоу "Пусть говорят" признался, что перенес COVID-19.
Мягченков рассказал, что перед съемками на Первом канале всем экспертам делают тест на коронавирус. У него результат оказался отрицательным.
"Сережа, который находился рядом, сказал: "А я переболел коронавирусом, и у меня антитела есть. Только вчера сделал анализ!" Все порадовались за художника, а через несколько дней его не стало.
Напомним, что Сергей Заграевский скоропостижно скончался в ночь на 6 июля. Его смерть стала шоком для многих. В ближайшее время в эфир выйдет несколько снятых заранее программ с участием знаменитого эксперта.
Отпевание Сергея Заграевского состоялось 8 июля в Москве. Простились с художником в Николо-Архангельском крематории.
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