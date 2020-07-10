Озвучена неожиданная версия смерти Заграевского

Внезапный уход из жизни эксперта шоу Первого канала "Пусть говорят" Сергея Заграевского не дает покоя его коллегам. Журналист Александр Мягченков сделал смелое предположение о кончине художника.

По официальным данным, 55-летний Сергей Заграевский умер от острой сердечной недостаточности, но в это верят не все. По мнению Александра Мягченкова, телезвезду сгубили последствия коронавируса.

Журналист и художник нередко общались во время съемок ток-шоу. Их последняя встреча произошла за несколько дней до смерти Заграевского. В разговоре с товарищем эксперт шоу "Пусть говорят" признался, что перенес COVID-19.

Мягченков рассказал, что перед съемками на Первом канале всем экспертам делают тест на коронавирус. У него результат оказался отрицательным.

"Сережа, который находился рядом, сказал: "А я переболел коронавирусом, и у меня антитела есть. Только вчера сделал анализ!" Все порадовались за художника, а через несколько дней его не стало.

Напомним, что Сергей Заграевский скоропостижно скончался в ночь на 6 июля. Его смерть стала шоком для многих. В ближайшее время в эфир выйдет несколько снятых заранее программ с участием знаменитого эксперта.

Отпевание Сергея Заграевского состоялось 8 июля в Москве. Простились с художником в Николо-Архангельском крематории.

