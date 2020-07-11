Сдавшая после смерти сына Моргунова нашла смысл жизни

Сын Светланы Моргуновой скончался на 53 году жизни в мае этого года от коронавируса. Состояние Максима, который лечился на дому, в какой-то момент резко ухудшилось. Врачи не смогли спасти мужчину.
Артистка буквально не хотела жить после такой трагедии. Она едва держалась на ногах. Сначала Светлана Михайловна говорила, что не потеряла смысл жизни.
С диктором постоянно находились родственники, навещали друзья, которые не давали ей пасть духом. Иногда Моргунову замечают на кладбище. Подруга семьи Лариса Куликова рассказала журналистам, что артистка сильно сдала, но пытается держаться. У Светланы Михайловны нарушилась работа сердца, она страдает от нестабильного давления.
Сейчас женщина постоянно смотрит фотографии сына. Но несмотря на упадок сил, она говорит, что будет жить ради внучки, которая часто к ней приезжает.
Напомним, сына Светланы Моргуновой похоронили 23 мая на Бутовском кладбище. Там покоятся те, кто скончался от коронавируса.
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