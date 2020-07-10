Свидетельница аварии с участием Ефремова сделала сенсационное заявление

Страшное ДТП с участием артиста случилось вечером 8 июня. Автомобиль, в котором находился Михаил Ефремов, столкнулся на полной скорости с фургоном. Знаменитость не пострадала, но водитель второй машины получил серьезные травмы и был госпитализирован.
На следующий день стало известно, что Сергей Захаров умер в больнице от потери крови. Артиста задержала полиция. Медицинская экспертиза установила, что в момент происшествия Ефремов был сильно пьян. Кроме того, в его крови обнаружили следы наркотиков.
Актер признал вину и даже записал видео, где попросил прощения у семьи Захарова. Однако через несколько дней Ефремов взял свои слова обратно. Адвокат артиста пообещал предоставить суду все необходимые доказательства его невиновности.
Случившееся прокомментировала свидетельница аварии. В передаче "Прямой эфир" на канале "Россия 1" она сделала сенсационное заявление. Женщина "на 80% уверена", что в тот роковой вечер Михаил Ефремов сидел за рулем. Однако подтвердить этот факт в суде участница программы не готова: на месте происшествия была суматоха, и она стояла далеко от машины актера.
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