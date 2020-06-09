Севшую за руль после бутылки Ивлееву попытались "отмазать" на фоне скандала с Ефремовым

Поклонники интересуются, удалось ли избежать наказания Насте Ивлеевой после того, как она села за руль в нетрезвом состоянии. Выяснились интересные подробности инцидента.

Накануне количество подписчиков инстаграм-аккаунта Насти Ивлеевой превысило 17 миллионов. По этому случаю блогер закатила вечеринку и устроила салют. Происходящее Настя снимала на телефон, кадрами делилась с поклонниками.

Также Ивлеева сообщила, что решила выпить бокал шампанского "за успех". После этого знаменитость оказалась за рулем машины. Поклонники забеспокоились и задались вопросом, неужели Настя села за руль в нетрезвом виде. Позже появилась информация, что блогером заинтересовались правоохранительные органы, пишет "Царьград".

Но полицейские так и не связывались с Ивлеевой, рассказал изданию "Подъем" источник из окружения блогера. Якобы никакая проверка не проводилась. Впрочем, оказалось, что Настя просто пошутила.

"У Насти слишком большой порог ответственности. И все, что было сказано, было сказано для красного словца", – сообщил источник.

Человек отметил, что тест на содержание алкоголя в организме не был бы положительным, если Настю на самом деле остановили бы полицейские.

Напомним, что в этот же день в Москве произошло смертельное ДТП. Виновником оказался актер Михаил Ефремов, который сел за руль в нетрезвом состоянии. Водитель автомобиля, в который въехал артист, скончался.