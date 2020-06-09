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Продюсер откровенно об отношениях Фриске и известного певца

Продюсер откровенно об отношениях Фриске и известного певца

Жанна Фриске. Фото: Igor Rodin/Russian Look/www.globallookpress.com
Продюсер Олеся Сазыкина прокомментировала слова солиста группы "Иванушки International" Кирилла Андреева, который рассказал о своем романе с Жанной Фриске. Сазыкина назвала это бредом.
прочитано 1145 раз

Недавно Кирилл Андреев принял участие в программе Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Популярный исполнитель, кроме прочего, признался, что у него был роман с Жанной Фриске. Якобы они прятались по гримеркам и гостиничным номерам. Между ними была настоящая страсть, сообщил исполнитель.

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Однако продюсер Олеся Сазыкина, которая когда-то работала и с "Иванушками International", и с "Блестящими" (где в свое время и блистала Жанна Фриске), опровергла слова Кирилла Андреева. Она назвала их отношения "бредом". И хотя Жанна Фриске и желала создать семью, "как любая девочка", близких отношений с Андреевым быть не могло.

"То, что у них были какие-то отношения, это очень смешно, потому что нет ни одной их совместной фотографии, там, где они вдвоем. Есть совместные, где Жанна со всеми, но, чтобы личные, чтобы Кирилл с ней был в объятиях, такого не было", – компетентно заявила Олеся.

По ее словам, больше всех из "Иванушек" Жанна общалась с "рыжим" Андреем Григорьевым-Апполоновым. Якобы она называла его своей "лучшей подружайкой". Что же касается Кирилла Андреева, убеждена Сазыкина, так он захотел "поймать новый хайп" на выдуманном романе с Жанной Фриске.

"Вторую сторону никто не спросит, каждый второй может приписывать роман с Жанной", – едко отметил продюсер. Действительно, ведь сама Жанна Фриске умерла почти пять лет назад, в июне 2015 года. Последние месяцы жизни певица страдала от опухоли головного мозга.

О том, что у нее рак, певица узнала вскоре после рождения единственного сына Платона. Мальчик появился на свет в апреле 2013 года. Певица родила от своего возлюбленного, популярного телеведущего Дмитрия Шепелева. После смерти Жанны Фриске именно он занялся воспитанием ребенка.

Автор: 9 июня 2020, 14:46 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Уникальные фото Жанны Фриске

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Шо, опять "свидетель" с канделябрами?
Кто следующий желает пропиариться на теле Фриске?
Мария Иванова
Ответить
Может хватит уже этиз Фриски вспоминать...
Гость
Ответить
Пардон мадам, как можно утверждать точно кто с кем спал или не спал? Отношения с Шепелевым Жанна тоже тщательно скрывала и не потому, что от вас, а от других более значимых любовников в суммарном измерении. Хватит стебать и склонять имя Фриске. Пусть покоится спокойно эта женщина.
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