Петров женился на племяннице Ротару

В семье Софии Ротару случилось громкое событие. Ее родственница вышла замуж за именитого спортсмена.

Не все знают, что украинская певица Соня Кей является племянницей знаменитой артистки Софии Ротару. Ее настоящее имя Софья Хлябич. На днях молодая исполнительница сочеталась браком с хоккеистом Олегом Петровым. Спортсмен играет за "Днепр" (Херсон), однако он имеет российское гражданство.

О свадьбе сообщила сама Соня. Она опубликовала несколько фотографий с торжества. "7.06.2020. Это был наверное самый счастливый день в моей жизни! Мое сердце принадлежит тебе! Люблю тебя бесконечно!" – объявила певица.

Сообщается, что на торжестве, которое прошло в одном из самых дорогих отелей Киева, присутствовали только самые близкие. Изначально Соня планировала устроить грандиозный праздник, однако незадолго до этого у нее умер отец, поэтому шумное торжество пришлось отменить. Вместо этого влюбленные тихо расписались и пригласили на праздничный ужин близких родственников и друзей.

"Это решение, однозначно, было очень правильным. Папа для меня был примером, человеком с большой буквы. Я, наверное, никогда не осознаю того, что его уже нет рядом", – призналась в интервью племянница Софии Ротару.

Что касается свадебного путешествия, то его тоже пришлось отменить. Всему виной пандемия коронавируса. Влюбленные уже забронировали отель в жаркой стране на несколько недель, но улететь они все равно не смогли бы.

Несмотря на все эти препоны, артистка очень счастлива. "Семья – это самое ценное, что есть у нас! Берегите своих родителей, своих любимых, своих близких и радуйте их. Проводите с ними как можно больше времени, цените их, уважайте и просто будьте счастливы! Люблю вас и я всегда буду рядом!" – призвала Соня Кей.

Племянница Софии Ротару, в отличие от многих своих звездных коллег, предпочитает не распространяться о своей личной жизни. Она объяснила свою точку зрения: "Я считаю, что счастье любит тишину. Есть личное, а есть профессиональное и рабочее. То, что происходит дома с семьей, должно там оставаться. Конечно, есть побочные эффекты при работе в нашей сфере, все равно твоя личная жизнь интересна общественности, но если уж делиться, то чем-то хорошим и совсем немного".