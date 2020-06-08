Бесплодная 36-летняя блогер заявила о беременности от 20-летнего пасынка

Девушка прожила в браке 13 лет. Супруги трепетно относились друг к другу, однако несколько месяцев назад муж заметил, что благоверная флиртует с его 20-летним сыном. Алексей уверен, что именно Марина совратила Владимира, ведь мальчик не мог так поступить. Мужчина признался: будь на месте любовника не его ребенок, он бы поборолся за супругу.
В итоге Балмашева стала жить вместе с пасынком, а в понедельник поделилась с подписчиками радостной новостью: она ждет ребенка! "Нам четыре недели", – написала девушка в инстаграм-аккаунте.
Вскоре в жизни пары произойдет еще одно радостное событие. Ребята решили пожениться. Как отметила Марина Балмашева, она очень долго ждала этого малыша – 13 лет ей ставили диагноз "бесплодие". Несмотря на это, она многодетная мать.
Вместе с бывшим мужем знаменитость решилась на усыновление. Супруги планировали взять из приюта девочку, но в итоге в семье подрастает семеро детей: пятеро приемных и двое сыновей Алексея от предыдущих отношений. После развода малыши остались с отцом, Марина Балмашева может их только навещать.
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