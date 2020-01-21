Знаменитая модель плюс-сайз Эшли Грэм родила первенца

На протяжении всего периода беременности Эшли выкладывала в своем микроблоге фотографии. Она делилась подробностями положения с поклонниками.
Недавно она рассказала, что в шесть часов вечера родился долгожданный ребенок. Эшли отметила, что жизнь изменилась к лучшему. Пока Грэм не раскрывает имени новорожденного. Известен лишь пол младенца – мальчик.
Счастливая молодая мама не может нарадоваться появлению малыша. Ее поддерживает супруг.
Мужем модели является кинооператор Джастин Эрвин. Пара поженилась в 2010 году, сообщает Life.
Помимо того, что мужчина – супруг знаменитости, он является ее личным фотографом. В своем микроблоге Джастин регулярно публикует снимки жены, иногда даже самые откровенные. Однако фанаты не критикуют оператора, а предпочитают восторгаться аппетитными формами девушки.
Во время беременности Эшли не стеснялась носить откровенные платья и высокие каблуки. Карьера модели обязывает девушку выглядеть хорошо даже во время вынашивания плода.
Грэм ни разу не пожаловалась на неудобства. Модель стоически перенесла все невзгоды.
Популярные темы форума
Слава великому Владимиру Путину!
Новый премьер-министр мужик, похоже, молоток!
Куда делась Аида Ведун?
Ни за что рожать не буду!
Лиона ненормальная или очень несчастная старая дэвушка? Что думаете?
Историк Соколов
Хватит ныть про СССР
Надо улучшать демографию
про климакс
Михаил Мишустин