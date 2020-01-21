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Фото: face to face/Instagram/www.globallookpress.com Фото: Kristin Callahan/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com Фото: face to face/Instagram/www.globallookpress.com
Фото: face to face/Instagram/www.globallookpress.com Фото: face to face/Instagram/www.globallookpress.com Фото: face to face/Instagram/www.globallookpress.com Фото: face to face/Instagram/www.globallookpress.com

Знаменитая модель плюс-сайз Эшли Грэм родила первенца

Фото: face to face/Instagram/www.globallookpress.com
Знаменитая модель плюс-сайз Эшли Грэм родила первенца. Радостной новостью девушка поделилась в Сети.
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На протяжении всего периода беременности Эшли выкладывала в своем микроблоге фотографии. Она делилась подробностями положения с поклонниками.

Фото: Kristin Callahan/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Недавно она рассказала, что в шесть часов вечера родился долгожданный ребенок. Эшли отметила, что жизнь изменилась к лучшему. Пока Грэм не раскрывает имени новорожденного. Известен лишь пол младенца – мальчик.

Фото: face to face/Instagram/www.globallookpress.com

Счастливая молодая мама не может нарадоваться появлению малыша. Ее поддерживает супруг.

Фото: face to face/Instagram/www.globallookpress.com

Мужем модели является кинооператор Джастин Эрвин. Пара поженилась в 2010 году, сообщает Life.

Фото: face to face/Instagram/www.globallookpress.com

Помимо того, что мужчина – супруг знаменитости, он является ее личным фотографом. В своем микроблоге Джастин регулярно публикует снимки жены, иногда даже самые откровенные. Однако фанаты не критикуют оператора, а предпочитают восторгаться аппетитными формами девушки.

Фото: face to face/Instagram/www.globallookpress.com

Во время беременности Эшли не стеснялась носить откровенные платья и высокие каблуки. Карьера модели обязывает девушку выглядеть хорошо даже во время вынашивания плода. 

Фото: face to face/Instagram/www.globallookpress.com

Грэм ни разу не пожаловалась на неудобства. Модель стоически перенесла все невзгоды.

Автор: 21 января 2020, 10:41

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