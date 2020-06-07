"Тронута до слез": дочь Эдуарда Успенского о реакции на ее трагедию

Недавно дочь Эдуарда Успенского Татьяна ошарашила публику признаем, что ее отец, выдающийся детский писатель, был настоящим домашним тираном и издевался над своей семьей.
Татьяна хотела, чтобы имя ее отца не присваивали премии в области детской литературы. Однако администрация библиотеки, куда она написала письмо, проигнорировала резонансное признание жертвы домашнего насилия.
Несмотря на это, женщина не намерена опускать руки и собирается начать борьбу с домашними насильниками.
В интервью изданию "Комсомольская правда" дочь Успенского рассказала, что после своего признания стала получать много писем от жертв насилия.
"Хочу ответить всем неравнодушным людям из России. Я очень тронута. Очень…. Тронута до слез, не ожидала такого теплого отклика", – призналась Татьяна.
Дочь Успенского сказала, что самое важное для нее было быть услышанной. Сейчас женщине поступает много предложений подключиться к борьбе с тиранией. Татьяна очень сопереживает жертвам домашнего насилия. Она считает действующую в России систему наказания несовершенной и намерена привлечь внимание общественности к этому вопросу.
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