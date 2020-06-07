"Что за бред?!": бывшая жена Кокшенова возмутилась слухам о борьбе за наследство

После того, как умер Михаил Кокшенов, претендентов на наследство артиста по крайней мере трое. Это его последняя супруга Наталья Лепехина и две дочери: Мария – от первого брака с Аллой Шавыриной и Алевтина, рожденная стюардессой Ниной Вокрош, с которой у артиста был роман.
Адвокат Сергей Жорин ранее предположил, кому с наибольшей вероятностью достанется имущество Михаила Кошенова. По его мнению, внебрачная дочь Алевтина может претендовать на квартиру и дачу, даже если ее имени нет в завещании. Но поскольку отношения между женщиной и семьей Михаила Кокшенова плохие, высказывания юриста вызвали резкую отповедь со стороны экс-супруги актера.
Примечательно, что до последнего дня за знаменитостью ухаживали обе его любимые женщины – бывшая жена Елена Кокшенова и вдова Наталья Лепехина. Между ними сложились добрые отношения.
Елена заверила, что никакой борьбы за наследство между ними не будет. "Все давно поделено, все имущество – на своих местах", – отметила она. Женщина добавила, что они – люди далеко не бедные, живут достойно и хорошо.
Слова звездного адвоката бывшей жене умершего Михаила Кокшенова слышать странно. "Уже наши деньги начал считать. Что за бред?!" – возмутилась женщина.
Напомним, умер Михаил Кокшенов 4 июня в возрасте 83 лет. Урну с его прахом решено похоронить в фамильном склепе на Новодевичьем кладбище.
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