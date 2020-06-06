Бывшая жена Гуфа крутит роман со смазливым красавчиком

После шумного расставания с серфером Дмитрием Анохиным вокруг личной жизни бывшей жены Гуфа ходило немало слухов. Наконец певица решила раскрыть карты и рассказала, в чьих объятьях проводит время.

Бизнесвумен, рэперша и популярный блогер Айза Анохина стала героиней нового шоу на канале "Супер". Девушка решила быть откровенной со своими поклонниками и начистоту рассказала о личной жизни. Оказалось, что приписываемый ей роман с Олегом Майами – правда. Звезды уже давно вместе, их отношениям исполнилось целых три месяца.

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35-летняя Айза рассказала, что по-настоящему влюбилась в 29-летнего певца.

"Никто ко мне не относился, как к хрустальной. Никто со мной так не обращался", – откровенничает звезда.

При этом певица призналась, что ей было нелегко сниматься в новом телепроекте – ей пришлось изображать "первое" свидание с Олегом, хотя они уже давно влюблены друг в друга.

Как рассказала рэперша, очередной разрыв дался ей очень тяжело. После расставания с любимым серфером девушка была уверена, что в ближайшее время никого не полюбит и собиралась отдохнуть от мужчин. Однако на горизонте появился Олег Майами и сердце артистки снова затрепетало.

Отметим, Айза Анохина все еще замужем – официальное расторжение брака не зарегистрировано из-за карантинных мер и ограничений в работе соответствующих инстанций. Однако Айза и Дмитрий разъехались уже почти год назад. Развод не обещает быть мирным – у пока еще супругов серьезные разногласия по поводу совместного бизнеса. Айза и Дмитрий вместе владеют сетью салонов красоты.