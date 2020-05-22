Разведенная Айза Анохина отказалась от подонков-мужиков

В "Инстаграм" у Айзы свыше трех миллионов "друзей". И она откровенно говорит с ними про любовь, секс, страсть, ненависть, проблемы, горести, войну с бывшим мужем Гуфом, выкладывает селфи сразу после визита к пластическому хирургу. "Смотрите на мои ошибки, на мою неидеальность, на мои эмоции и радуйтесь, что не только у вас может быть все плохо", – улыбается Айза. Она умеет посмеяться над собой, отличается самокритичностью, что крайне важно для публичного человека.
Съемки проекта стартовали в тот момент, когда героиня после четырех лет семейной жизни отважилась на разрыв со вторым мужем, серфером Дмитрием Анохиным. Это решение аукнулось для Айзы неприятным разделом бизнеса и имущества, сражением за ребенка и десятками ночей в слезах. "Я разочаровалась в мужчинах. У них сильно развито чувство собственности, а я не хочу никому принадлежать. Поэтому я решила: мужчина мне не нужен", – объясняет Айза.
Под прицелами телекамер она постарается начать все сначала и найти ответы на личные вопросы, которыми задают многие после подобных проблем в личной жизни.
Стоит отметить, что съемка любого проекта такого формата – весьма затратное мероприятие. А в этом реалити особые сложности съемочной группе создал режим самоизоляции, введенный в Москве в середине марта. Но зато в шоу появился очень личный, почти исповедальный материал.
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