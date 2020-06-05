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Названа причина смерти Михаила Кокшенова

Названа причина смерти Михаила Кокшенова

Михаил Кокшенов. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
Появились подробности смерти 83-летнего Михаила Кокшенова. Говорят, актер, сраженный инсультом, незадолго до смерти подхватил тяжелую болезнь.
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16 сентября Михаилу Кокшенову исполнилось бы 84 года. Однако последнее время некогда популярный, востребованный актер пропал со всех радаров. Он не давал интервью, не выходил в свет. Дело в том, что несколько лет назад артиста сразил инсульт. Все попытки врачей восстановить актера не увенчались успехом: говорят, его частично парализовало, он перестал узнавать близких, потерял дар речи.

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 Станислав Юрьевич Садальский

Станислав Юрьевич Садальский актер

Незадолго до смерти Михаил Кокшенов и вовсе оказался в реабилитационном центре в Подмосковье. Впрочем, по другим данным, речь идет о больнице, где он и скончался. Якобы туда он попал с подозрением на коронавирус. Будто бы и причиной смерти стали осложнения, вызванные этим недугом. Однако пока официально эту информацию никто из родных и близких Михаила Кокшенова не подтвердил, как, впрочем, и не опроверг. Также ходят слухи, что у артиста был рак.

О смерти артиста высказался его коллега Станислав Садальский. Он опубликовал фотографию, на которой запечатлен с Михаилом Кокшеновым. Актер назвал его спортсменом, хохмачом, сердцеедом, оптимистом.

"Выдающийся комедийный актер, украшение любого фильма, на его счету около двухсот работ – с кино Миша был связан 60 лет! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)" – сообщил Садальский.

Актер посетовал на то, что уходят выдающиеся артисты. "Уходит эпоха" – банальное выражение, но это правда. Уходят лучшие, уходят столпы золотого периода нашего кинематографа. Замены им нет, и равных им нет", – печально констатировал актер.

Где найдет свой последние приют Михаил Кокшенов, пока не известно. Станислав Садальский предположил, что на Новодевичьем кладбище. "У него там мама и бабушка..." – пояснил он.

Автор: 5 июня 2020, 15:43 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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