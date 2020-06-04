Собчак обвинила Канделаки в воровстве

Ксения Собчак высмеяла Тину Канделаки за то, что та якобы попыталась скопировать ее авторское ютуб-шоу. Она заявила, что несколько месяцев назад коллега обращалась к ее помощникам, которые делали с ней программу "Осторожно, Собчак!".

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