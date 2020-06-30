Кадони посрамил зазнавшуюся Собчак: "Дом-2" дал ей старт

Молодой человек не понимает, как ему удалось пробиться в эту тусовку замечательных женщин. Он неимоверно рад, ведь когда-то ехал покорять Москву из далекого Новосибирска, а теперь может похвастаться такими прекрасными коллегами.
Влад Кадони выразил мнение о каждой из ведущих. Экстрасенс напомнил, что лишь Ксения Бородина смогла сохранить свое место в проекте и представляет его вот уже 16 лет. Он считает, что девушка – настоящая прима шоу "Дом-2". Молодой человек также отметил Ксению Собчак. Артист считает, что звезда зря воротит нос от программы. "Теперь почему-то чурается места, которое ей дало старт в большую жизнь", – недоумевает шоумен.
Как считает Влад Кадони, Ольга Бузова рвет все хит-парады, и ни одно массовое мероприятие не обходится без ее участия – это ли не успех! Ему приятно находиться в обществе трудолюбивой артистки. Также он отметил талант Ольги Орловой, которая стала известна задолго до того, как возглавила программу "Дом-2".
Напомним, весной появились слухи, будто продюсеры шоу собираются пригласить в качестве ведущих Ксению Собчак и бывшего участника проекта, шоумена Рустама Солнцева. Однако журналистка жестко отреагировала на подобные сплетни. Она высмеяла и "Дом-2", и тех, кто его смотрит.
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