Кадони посрамил зазнавшуюся Собчак: "Дом-2" дал ей старт

Влад Кадони в личном блоге поделился мнением о ведущих "Дома-2". В разное время выяснять отношения на поляне помогали Ксения Бородина, Ксения Собчак, Ольга Бузова и Ольга Орлова.

Молодой человек не понимает, как ему удалось пробиться в эту тусовку замечательных женщин. Он неимоверно рад, ведь когда-то ехал покорять Москву из далекого Новосибирска, а теперь может похвастаться такими прекрасными коллегами.

Влад Кадони выразил мнение о каждой из ведущих. Экстрасенс напомнил, что лишь Ксения Бородина смогла сохранить свое место в проекте и представляет его вот уже 16 лет. Он считает, что девушка – настоящая прима шоу "Дом-2". Молодой человек также отметил Ксению Собчак. Артист считает, что звезда зря воротит нос от программы. "Теперь почему-то чурается места, которое ей дало старт в большую жизнь", – недоумевает шоумен.

Как считает Влад Кадони, Ольга Бузова рвет все хит-парады, и ни одно массовое мероприятие не обходится без ее участия – это ли не успех! Ему приятно находиться в обществе трудолюбивой артистки. Также он отметил талант Ольги Орловой, которая стала известна задолго до того, как возглавила программу "Дом-2".

Напомним, весной появились слухи, будто продюсеры шоу собираются пригласить в качестве ведущих Ксению Собчак и бывшего участника проекта, шоумена Рустама Солнцева. Однако журналистка жестко отреагировала на подобные сплетни. Она высмеяла и "Дом-2", и тех, кто его смотрит.