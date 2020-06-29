Избитый оператор Собчак заявил об ужасах в стенах монастыря: Сексуальное насилие

Интерес к этому месту возник у телеведущей из-за схиигумена Сергия. Настоятель всегда отличался радикальными взглядами. Но после того, как патриарх Кирилл призвал прихожан воздержаться от посещения храмов из-за пандемии, священник, что называется, слетел с катушек. Он заявил, что никакого COVID-19 не существует, а народ просто хотят "посадить в электронный лагерь Сатаны".
Церковь отлучила схиигумена от служения, а полиция усмотрела в его словах экстремизм. Сергий не растерялся. Вместе с казаками и ветеранами Донбасса он занял женский Среднеуральский монастырь и сверг настоятельницу.
Ксения Собчак решила снять документальный фильм о клирике и событиях, которые происходят на Урале. Однако как только телеведущая зашла на территорию обители со съемочной группой, на нее напали. Звезду повалили на землю, удерживали силой и даже сломали нос.
Досталось и оператору журналистки. У него отобрали камеру, повредили руку и вытолкали взашей. Сергей Ерженков в беседе с журналистами заявил, что на самом деле на территории монастыря творятся страшные вещи. Он пообещал, что документальный фильм о зверствах в уральской глуши обязательно увидит свет.
Также оператор Ксении Собчак сообщил, что знает минимум 20 человек, готовых подтвердить жестокости за стенами обители. Бывшие послушники рассказали журналистам, что в монастыре прибегали к сексуальному насилию не только над взрослыми, но и над детьми.
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