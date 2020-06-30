Купившая за 120 миллионов рублей квартиру Бузова рассказала о безденежье

Ольга Бузова не первый год находится на вершине рейтинга Forbes, но до сих пор живет в съемной квартире на окраине Москвы. Знаменитость долго копила на жилье и не так давно осуществила мечту. Правда, переезжать в новые апартаменты Ольга не спешит. Последние несколько месяцев она занималась согласованием дизайн-проекта квартиры.
Накануне телеведущая впервые показала поклонникам квадратные метры. Жилье очень просторное, на высоких этажах. Бузова пока не рассказывает, как будет выглядеть квартира после ремонта. Она лишь радуется, словно ребенок, и вспоминает, как в подростковом возрасте выживала на 500 рублей.
"Девчонка, которая не стыдилась мыть даже лестничные пролеты, купила себе квартиру мечты. Я до сих пор не могу поверить, что это случилось", – написала знаменитость в своем инстаграм-аккаунте.
Бузова отметила, что приобрела недвижимость на свои деньги. Никто не помогал телеведущей.
Напомним, что недавно Ольга Бузова обратилась к Ксении Собчак, которая сломала нос. Тогда экс-участница "Дома-2" не упустила возможности похвастаться своими достижениями.
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