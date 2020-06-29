Бузова обратилась к сломавшей нос Собчак

Ольга Бузова находится в странных отношениях с Ксенией Собчак. Когда они обе были ведущими реалити-шоу "Дом-2", всячески задевали друг друга. Потом знаменитости долгое время не общались. Сейчас Ольга и Ксения видятся, но достаточно редко.
Бузова не подписана на инстаграм-аккаунт Собчак, поэтому новость о том, что журналистка сломала нос, прошла мимо поющей телеведущей. В эфире программы "Ты не поверишь!" Ольга отметила, что никого не осуждает и не судит, в отличие от Ксении, а занимается своей жизнью.
Ведущая "Дома-2" не упустила момента напомнить, что она занимает второе место в рейтинге Forbes, а сломавшая нос журналистка – лишь пятое. Так или иначе, Бузова пожелала здоровья Собчак.
"Как мы выяснили в этом году, не только любовь, но и здоровье – это самое главное в жизни. Поправляйся скорее, Ксюша", – сказала Ольга.
Некоторые говорят, что Ксения Собчак сломала нос из-за Константина Богомолова. Якобы супруг поднял на журналистку руку. На эту тему решила пошутить экс-солистка группы "Винтаж" Анна Плетнева. Певица вспомнила съемки клипа "Немного рекламы". Тогда Богомолов выступил режиссером. "По сюжету, я лежала в гробу, и он меня избивал. Потому что я плохо отыгрывала. Не так лежала в гробу. Втащил мне пару раз", – посмеялась певица.
Популярные темы форума
Лечитесь гомеопатией
Молочница год не проходит
Гадалки питера
Тратит все на алкоголь
Обязанности женщины
Строители_ инностранцы
Где можно почитать или послушать о короновирусе в целом? Лекарства нет?
Харламов и Асмус разводятся
вы не РАБЫ.
Как вы относитесь к оборотням?