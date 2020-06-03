Больная дочь обратилась к Любови Успенской: Ты соучастница!

Единственная наследница певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина разразилась гневной отповедью. Поклонники убеждены, что ни о каком примирении между артисткой и ее дочкой не может идти и речи.

Вот уже несколько месяцев длится конфликт между Любовью Успенской и Татьяной Плаксиной. В конце зимы дочь певицы выступила с откровенным интервью, в котором пожаловалась, что с детства страдала от морального и даже физического насилия со стороны артистки. Якобы Любовь Успенская завидовала ее таланту и пыталась всячески "задвинуть". Однако теперь она устала терпеть и решила заговорить.

Любовь Успенская немедленно прокомментировала слова дочери. Певица высказала уверенность, что ее настроили против матери. По мнению артистки, Татьяну "обработали", чтобы устроить хайп. При этом певица призналась, что у дочери наблюдаются серьезные проблемы с психикой, которые начались после того, как она при загадочных обстоятельствах разбилась в Коста-Рике. Это случилось еще в 2018 году. Тогда якобы в результате падения с велосипеда Татьяна Плаксина сломала челюсть и лишилась нескольких зубов.

Дальше был ряд различных шоу, в которых мать и дочь то мирились, то ругались. В итоге, окончательно порвав отношения, Татьяна Плаксина уехала от Любови Успенской к отцу в Америку. Теперь молодая женщина периодически публикует у себя в "Инстаграм" различные, подчас весьма странные, посты, подвергаясь критике со стороны общественности.

И вот Татьяна не выдержала прессинга. Она обратилась ко всем злопыхателям, напомнив им, что это ее аккаунт, а значит, и ее правила, и заявила, что не будет терпеть нравоучений. "Кто там пишет из закрытого аккаунта – если вы такие правильные почему у нас общество деградирует? Почему вы масс не учите а пристали к больному человеку? (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – задала вопрос Татьяна Плаксина.

Далее она обрушилась на представителей шоу-бизнеса. Дочь Любови Успенской высказала убеждение, что ради популярности, аплодисментов и успеха артисты предали все самое чистое и лучшее в себе, включая собственных детей.

"Вы украли жизни своих детей!!!!!! И поэтому мы умираем!!! Мы лучше умрем чем продадимся как вы. Аминь. Жертве затыкают рот! В смысле??? Ты соучастница преступления Мама – ты одна из вершин – ты же королева – ты нажилась на деградации!" – обратилась к Любови Успенской дочь. Интересно, что комментарии к этому посту Татьяна Плаксина закрыла, так что только остается догадываться, какое мнение сложилось у ее подписчиков.