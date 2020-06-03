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Больная дочь обратилась к Любови Успенской: Ты соучастница!

Больная дочь обратилась к Любови Успенской: Ты соучастница!

Любовь Успенская. Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official
Единственная наследница певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина разразилась гневной отповедью. Поклонники убеждены, что ни о каком примирении между артисткой и ее дочкой не может идти и речи.
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Вот уже несколько месяцев длится конфликт между Любовью Успенской и Татьяной Плаксиной. В конце зимы дочь певицы выступила с откровенным интервью, в котором пожаловалась, что с детства страдала от морального и даже физического насилия со стороны артистки. Якобы Любовь Успенская завидовала ее таланту и пыталась всячески "задвинуть". Однако теперь она устала терпеть и решила заговорить.

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 Любовь Залмановна Успенская (Сицкер)

Любовь Залмановна Успенская (Сицкер) певица

Любовь Успенская немедленно прокомментировала слова дочери. Певица высказала уверенность, что ее настроили против матери. По мнению артистки, Татьяну "обработали", чтобы устроить хайп. При этом певица призналась, что у дочери наблюдаются серьезные проблемы с психикой, которые начались после того, как она при загадочных обстоятельствах разбилась в Коста-Рике. Это случилось еще в 2018 году. Тогда якобы в результате падения с велосипеда Татьяна Плаксина сломала челюсть и лишилась нескольких зубов.

Дальше был ряд различных шоу, в которых мать и дочь то мирились, то ругались. В итоге, окончательно порвав отношения, Татьяна Плаксина уехала от Любови Успенской к отцу в Америку. Теперь молодая женщина периодически публикует у себя в "Инстаграм" различные, подчас весьма странные, посты, подвергаясь критике со стороны общественности.

И вот Татьяна не выдержала прессинга. Она обратилась ко всем злопыхателям, напомнив им, что это ее аккаунт, а значит, и ее правила, и заявила, что не будет терпеть нравоучений. "Кто там пишет из закрытого аккаунта – если вы такие правильные почему у нас общество деградирует? Почему вы масс не учите а пристали к больному человеку? (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – задала вопрос Татьяна Плаксина.

Далее она обрушилась на представителей шоу-бизнеса. Дочь Любови Успенской высказала убеждение, что ради популярности, аплодисментов и успеха артисты предали все самое чистое и лучшее в себе, включая собственных детей.

"Вы украли жизни своих детей!!!!!! И поэтому мы умираем!!! Мы лучше умрем чем продадимся как вы. Аминь. Жертве затыкают рот! В смысле??? Ты соучастница преступления Мама – ты одна из вершин – ты же королева – ты нажилась на деградации!" – обратилась к Любови Успенской дочь. Интересно, что комментарии к этому посту Татьяна Плаксина закрыла, так что только остается догадываться, какое мнение сложилось у ее подписчиков.

Автор: 3 июня 2020, 09:44 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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Престарелая Успенская в короткой юбке вывела в свет лысую дочь

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