Смерть от коронавируса добила Успенскую

Любовь Успенская сообщила страшную новость, связанную с коронавирусом в мире. Сразу несколько близких певицы скончались от инфекции.

Во время прямого эфира в "Инстаграм" королева русского шансона рассказала, что к китайской заразе нужно относиться очень серьезно. Любовь Успенская раскрыла шокирующие данные. Оказывается, некоторые из ее знакомых недооценили COVID-19, и сегодня они уже на том свете.



Певица призвала поклонников не думать, что коронавируса не существует. "Это страшно... Если вы спрашиваете, поверьте, что это правда", – отметила исполнительница. Любовь Успенская рассказала, что 17 мая узнала о смерти близких за границей, а также о болезни людей, с которыми полгода назад она вместе веселилась.

Звезда призналась, что сегодня из-за широкого масштаба распространения коронавируса в мире и России она практически не выходит из дома. Исключение составляет только поликлиника и студия звукозаписи. Разумеется, выходит знаменитость и за продуктами. Правда, делает она это, строго соблюдая правила: в медицинской маске и перчатках.

Как писали "Дни.ру", ранее американским ученым удалось найти антитело STI-1499, которое может полностью заблокировать коронавирус и защитить клетки человека от заражения. Принцип его действия заключается в том, что оно "обволакивает" вирус и выводит его из человеческого организма в течение четырех суток. Однако пока исследования были проведены лишь в лабораториях, поэтому начать производство препарата против коронавируса в мире сейчас невозможно.

