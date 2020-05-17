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Смерть от коронавируса добила Успенскую

Смерть от коронавируса добила Успенскую

Любовь Успенская. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Любовь Успенская сообщила страшную новость, связанную с коронавирусом в мире. Сразу несколько близких певицы скончались от инфекции.
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Во время прямого эфира в "Инстаграм" королева русского шансона рассказала, что к китайской заразе нужно относиться очень серьезно. Любовь Успенская раскрыла шокирующие данные. Оказывается, некоторые из ее знакомых недооценили COVID-19, и сегодня они уже на том свете.

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Любовь Залмановна Успенская (Сицкер)

Любовь Залмановна Успенская (Сицкер) певица

Певица призвала поклонников не думать, что коронавируса не существует. "Это страшно... Если вы спрашиваете, поверьте, что это правда", – отметила исполнительница. Любовь Успенская рассказала, что 17 мая узнала о смерти близких за границей, а также о болезни людей, с которыми полгода назад она вместе веселилась.

Звезда призналась, что сегодня из-за широкого масштаба распространения коронавируса в мире и России она практически не выходит из дома. Исключение составляет только поликлиника и студия звукозаписи. Разумеется, выходит знаменитость и за продуктами. Правда, делает она это, строго соблюдая правила: в медицинской маске и перчатках.

Как писали "Дни.ру", ранее американским ученым удалось найти антитело STI-1499, которое может полностью заблокировать коронавирус и защитить клетки человека от заражения. Принцип его действия заключается в том, что оно "обволакивает" вирус и выводит его из человеческого организма в течение четырех суток. Однако пока исследования были проведены лишь в лабораториях, поэтому начать производство препарата против коронавируса в мире сейчас невозможно.

Автор: 17 мая 2020, 17:19 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19

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