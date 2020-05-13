Эксклюзив Пропуск во время карантина Заворотнюк Новости "Дом-2" Коронавирус

Топ новостей

Знаменитая телеведущая оказалась родной дочерью Евгения Петросяна
Беременная Яна Рудковская впала в шок от открывшихся данных
Известие о тяжелой форме рака потрясло Петросяна
Стало хуже: лекарства не помогли тяжелобольному критику Аллы Пугачевой
Полину Гагарину попросили больше не петь
партнеры
Среда
13 мая
Лента новостей
17:21
Дочь Пелагеи довела до слез оперную звезду
17:06
Президент распорядился: дочке Заворотнюк выделили помощь из бюджета страны
17:04
"Всему есть предел": доведенная Кудрявцева набросилась на Разина
16:55
Взять ответственность за собственную жизнь: Гусева распутывает тайны 20-летней давности
16:51
Коронавирус: последние новости на сегодня, 13 мая 2020 года
16:42
Коронавирус – статистика онлайн: сколько заболевших в Москве, России и мире
16:33
"Совершили ошибку": доктор Мясников сделал важное заявление о коронавирусе
16:32
Сбежавшая в Америку дочь Успенской превратилась в индейца
16:12
Будет двое детей: появилась информация об исчезновении Ольги Бузовой
16:09
"Выливается поток грязи": Шевыркова указала Малахову на истинное лицо Башарова
16:02
Знаменитый российский хоккеист стал участником смертельного ДТП
15:47
Раскрыты детали скандального ухода Розанова от Тутберидзе к Плющенко
15:36
Психиатры к вам выехали: страшный лай Пьехи напугал народ
15:18
Принцесса Диана пошла на риск ради ночи с пляшущими геями
15:11
Врачи бросились спасать побитую Регину Тодоренко
14:59
"Волочкова нервно курит": рэпер Баста станцевал балет под музыку из "Лебединого озера"
14:57
Глава Минздрава назвал условие для возвращения к нормальной жизни
14:49
Прилепин рассекретил лицо жены
14:48
Путин разнес министерства из-за выплат в связи с коронавирусом
14:36
В Минпросвещения России заявили о переносе ЕГЭ
14:23
Искусали все лицо: звезда "Дома-2" пострадала от жутких насекомых
14:13
Озвучены сроки испытаний вакцины от коронавируса в России
14:12
Все парни будут Егора: Криду с накрашенными ногтями выбрали сексуальные чулки
14:06
Климова проговорилась о воссоединении с Месхи
14:05
У артиста Ширвиндта родился сын
13:46
Барановская сняла бинты и показала лицо после слухов о пластике
13:45
"Пытаются воспользоваться": одинокая Федункив рассказала о корыстных ухажерах
13:40
"Не надо ждать": Мишустин жестко высказался о выплатах в связи с коронавирусом
13:37
Администрация "Инстаграм" снова удалила страницу Рамзана Кадырова
13:23
"Силиконовая задница": престарелая Мадонна вывалила оголенные телеса
13:20
Собчак раскрыла тайну своего брака с Богомоловым
13:16
Володин предложил провести дополнительные пленарные заседания Думы
13:09
Собчак рассказала о тяжелом заболевании матери
13:06
Не отставая от Жени: теща Петросяна в третий раз вышла замуж в 76 лет
12:58
Пятеро депутатов Госдумы заразились коронавирусом
12:52
"Охрана не нужна!": Юлия Такшина из "Не родись красивой" показала подросшего сына от Григория Антипенко
12:44
Педиатр предупредила об особой угрозе коронавируса при беременности
12:40
"Стал меня насиловать": известная модель раскрыла правду о муже-тиране
12:39
"Собрала вещи и уехала": актриса Климова ушла от мужа после запоя
12:35
Снизилось в два раза: странное заявление Лукашенко о коронавирусе в Белоруссии
12:17
Жених опоздал на свадьбу с Лолитой Милявской
12:16
Инфекционист указал на признак улучшения ситуации с коронавирусом в России
11:55
Королева сцены: что помогло Рианне стать самой богатой певицей
11:42
Лысина Розенбаума оказалась следствием серьезного заболевания
11:40
Известный актер откровенно об интиме с Ароновой: Сердце стучало у меня, у Маши
11:32
"В институте меня считали кривой, косой": высокомерная Мороз наверстывает упущенное
11:26
Малышева рассказала о важных правилах ношения медицинских перчаток
11:17
"У меня обнаружен вирус": Волочкова напугала неожиданным заявлением
11:12
В России срочно отозвали аппараты ИВЛ после смертельных пожаров
11:12
Бывший солист группы "Челси" заразился коронавирусом
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
"Прыщавая Изольда": откровенный снимок Бузовой без фотошопа вызвал омерзение
"Тяжелая и трагическая ситуация": Цымбалюк-Романовская сделала заявление о Джигарханяне
По стопам Тарасова: бойфренд Бузовой изуродовал себя во имя любви
Пугачева побила выскочку Бузову
Россия вышла на второе место в мире по числу зараженных коронавирусом
Шоу-бизнес

Сбежавшая в Америку дочь Успенской превратилась в индейца

Любовь Успенская. Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Андрей Любимов
Татьяна Плаксина после скандала с матерью уехала в США. Сейчас дочь Любови Успенской занимается творчеством и говорит, что впервые за много лет дышит свободно.
прочитано 413 раз

Девушка часто публикует на странице в инстаграм-аккаунте фотографии своих картин. Рисунки Татьяны Плаксиной довольно неоднозначны. Девушка придерживается абстрактного стиля – часто на ее полотнах можно увидеть замысловатые сочетания цвета и фигур.

ПО ТЕМЕ

"Хочу его вернуть": дочь Успенской взвыла от тоски

Уличенная в неадекватности дочь Успенской отращивает волосы в подмышках

 Любовь Залмановна Успенская (Сицкер)

Любовь Залмановна Успенская (Сицкер) певица

В среду дочь Любови Успенской опубликовала нетипичный рисунок. На реалистичном акварельном портрете изображена сама Татьяна Плаксина. В подписи к фото девушка процитировала по-английски четверостишие из стихотворения Бориса Пастернака "Февраль". Также художница отметила, что этот рисунок ей подарил дорогой человек, который пока останется неизвестным.

Фолловеры тут же отреагировали на изображение Татьяны Плаксиной. Многие не нашли в картине портретного сходства, другие же отметили, что главное – настроение, сообщает Teleprogramma.pro.

"Художник молодец, но лоб Татьяне как у индейца изобразил. Возможно это его виденье канеш (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Сущность Тати схвачена, на мой взгляд, правильно: водная стихия, творчество, стремление к независимости", "Чет ее тут больно красивую нарисовали", – заявили подписчики.

Стоит отметить, что картина настолько понравилась дочери Успенской, что та даже поставила ее на свой аватар в соцсетях. Судя по слухам, у Татьяны появился возлюбленный, возможно, скоро она сама о нем расскажет.

Автор: 13 мая 2020, 16:32 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Успенская без юбки показала роскошные ноги

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Это отражение того, что творится в голове. Явно дочери нужен психиатр.
1

Популярные темы форума

Политика

Снизилось в два раза: странное заявление Лукашенко о коронавирусе в Белоруссии
"В дурку пора": разбушевавшегося Порошенко быстро поставили на место
В Кремле отреагировали на идею отменить голосование по Конституции из-за коронавируса
Зараженные коронавирусом политики: кто пострадал от смертельной инфекции

Шоу-бизнес

Президент распорядился: дочке Заворотнюк выделили помощь из бюджета страны
"Всему есть предел": доведенная Кудрявцева набросилась на Разина
Сбежавшая в Америку дочь Успенской превратилась в индейца
Будет двое детей: появилась информация об исчезновении Ольги Бузовой

Проишествия

Обнищавшие украинские крестьяне устроили бунт из-за коронавируса
Есть пострадавший: на юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу
Разнесли вдребезги: бандиты навредили бывшему мужу Пугачевой
"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

"Собрала вещи и уехала": актриса Климова ушла от мужа после запоя

Женщина не захотела терпеть ложь

Шоу-бизнес

Известный актер откровенно об интиме с Ароновой: Сердце стучало у меня, у Маши

Артист признался, что получил удовольствие
Шоу-бизнес

"Тяжелая и трагическая ситуация": Цымбалюк-Романовская сделала заявление о Джигарханяне

Киевская пианистка рассказала правду
Коронавирус

Коронавирус: последние новости на сегодня, 13 мая 2020 года

В России пристально следят за развитием ситуации с эпидемией

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 13 мая 2020 года
Совет на выходные, 9-11 мая 2020 года
Гороскоп на выходные, 9-11 мая 2020 года
Гороскоп на неделю с 11 по 17 мая 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Они плюют нам в лицо": хореограф Тутберидзе в бешенстве из-за поведения Плющенко
Сотникова не может выйти на лед после операции
"Интриги и расследования": гимнастка Мамун объяснила популярность фигурного катания
Туктамышева решилась на участие в эротической фотосессии

Регионы

"Всю заразу пропускают": происходящее на Крымском мосту привело в ужас
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
Сухой закон на самоизоляции: россиян удивило новое ограничение от якутских властей
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+