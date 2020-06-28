Орлова метит в Голливуд с новой прической

Как только открылись салоны красоты в центре столицы, Ольга Орлова сразу же побежала наводить красоту. В период самоизоляции девушка и вовсе забыла, что такое профессиональный уход, поэтому скорейшие изменения во внешнем виде телеведущей не заставили себя долго ждать.

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