Ольгу Бузову обвинили в плагиате

Маргарита Овсянникова, которая вот уже три года строит музыкальную карьеру, заявила, что идея клипа Ольги Бузовой сильно напоминает ее ролик. Правда, видео артистки все еще не вышло, так как продакшн постоянно переносит дату презентации.

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