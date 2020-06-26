Бузова публично опростоволосилась из-за пробелов в эрудиции

Ведущая реалити-шоу "Дом-2" Ольга Бузова впервые после снятия ограничений посетила музей. Во время персональной экскурсии знаменитость совершила нелепую ошибку.

Накануне, 25 июня, телеведущая побывала на выставке современного искусства в Мультимедиа Арт Музее в Москве. В беседе с репортерами Ольга Бузова отметила, что рада отмене карантина – теперь люди могут получать новые знания.

Певица рассказала, что во время поездок в другие страны всегда посещает культурные учреждения. В качестве примера она привела Музей Ван Гога в Амстердаме. Однако певица совершила оплошность: вместо известного художника она назвала имя американского актера Жан-Клода Ван Дамма.

Любопытный эпизод не ускользнул от внимания пользователей Сети. По их словам, Бузова в очередной раз опростоволосилась. Комментаторы усомнились в том, что телеведущая была в музее нидерландского художника.

Во время экскурсии звезду также попросили назвать точное местоположение памятника маршалу Жукову в Москве. Бузова долго думала, но так и не смогла ответить. Артистка призналась, что у нее нет времени на прогулки по городу и знакомство с достопримечательностями.



Напомним, что в начале июня поющая телеведущая обнародовала клип на песню "Орбит без сахара", действие которого происходит в будущем. Ролик вызвал неоднозначную реакцию в Сети. Поклонники оценили задумку режиссера, но раскритиковали вокальные способности Ольги Бузовой.