Собчак раскрыла подробности нападения: Бугаи меня толкнули и удерживали на земле

Журналистка раскрыла подробности случившегося с ней на территории Среднеуральского женского монастыря. Ксения Собчак собирается довести дело до суда.

По словам теледивы, в православную обитель она и ее команда приехали для съемок документального фильма. Как оказалось, на территории храма находится могила, где покоится мать героини картины. Женщина навещала захоронение в присутствии съемочной группы.

Ксения Собчак отметила, что никаких запрещающих вход знаков, заборов и ограждений не было. Они беспрепятственно подошли к могиле, но уже там их настигли "люди бандитского вида". Журналистка также охарактеризовала незнакомцев как "огромных бугаев".

Крепкие мужчины начали выталкивать членов съемочной группы с территории кладбища в сторону площади, что рядом с храмом. "Там они меня толкнули и удерживали на земле", – сказала теледива.

Пока Ксения Собчак пыталась вырваться из лап незнакомцев, режиссера документального фильма, Сергея Ерженкова, начали бить. У киношника отняли камеру.

Досталось одному из героев картины журналистки, Филиппу. Мужчина знает о жизни монастыря не понаслышке. В момент нападения герой рассказывал, как в детстве над ним издевались в стенах православной обители.

Напомним, ранее, говоря о случившемся, Ксения Собчак назвала происходящее в религиозном учреждении беспределом и "православным Талибаном" в отдельно взятом городе. Журналистка собирается выяснить, кем являются "бугаи" в черных спортивных костюмах, и какое отношение они имеют к монастырю.

Ксения Собчак намерена пойти с иском в суд. Знаменитость уже обратилась за поддержкой к адвокатам. Незнакомцы удалили все важные материалы с флешки камеры. Знаменитость назвала это воспрепятствованием журналисткой работе.