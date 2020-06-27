"Отстаньте от моей матери, змея!": дочь Любови Успенской влепила пощечину Наргиз Закировой

Любовь Успенская конфликтует с дочерью уже долгое время. Татьяна не раз обвиняла мать в жестокости и деспотизме. В какой-то момент девушка улетела в США и стала там жить вместе с отцом. Там наследница королевы шансона не забывает про обиды, иногда нелестно высказываясь в адрес матери.
Правда, теперь в немилости у Плаксиной не только родительница, но и певица Наргиз Закирова, которая дружит с ее матерью. Девушка публично оскорбила бывшую подопечную Максима Фадеева. Наргиз решила написать личное сообщение Татьяне и поинтересоваться, чем же так ее обидела.
В ответ дочь Успенской обвинила Закирову в разрушении мира на Земле "ядовитым голосом и гневной энергией".
"О вас и моей маме и вам подобных уже узнали во всем мире, и все устали от ваших криков и воплей. Кто вам дал право петь? Вы делаете это ради денег и славы. И отстаньте от моей матери, змея!", – написала Татьяна.
Девушка призвала Закирову признать тот факт, что она поет из корыстных целей. Если Наргиз это сделает, то "освободится от боли". Также Плаксина предупредила певицу – если та не отстанет от Успенской, то ей не поздоровится.
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