"Отстаньте от моей матери, змея!": дочь Любови Успенской влепила пощечину Наргиз Закировой

Недавно Любовь Успенская и Наргиз Закирова сообщили, что записали совместную песню. Такая новость совсем не обрадовала дочь королевы шансона Татьяну Плаксину. Она оскорбила мать и ее подругу и принялась предъявлять им обвинения.

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