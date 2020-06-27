"Его заживо похоронили": Харатьян рассказал о происходящем с Ефремовым

Актеры знают друг друга уже много лет и считают себя друзьями. Поэтому Харатьян одним из первых узнал о трагическом инциденте с участием коллеги.

Как рассказал Дмитрий Харатьян, еще не вникнув в подробности произошедшего, он сразу же понял, что причиной трагедии стала пагубная привычка, от которой он страдал так же, как и сам Михаил Ефремов. Харатьян выразил сожаление, что актер не смог избавиться от алкоголизма.

Звезда "Гардемаринов" признался, что в его жизни тоже было немало бед, связанных с употреблением спиртного. Он рассказал, что был очень зависимым от алкоголя человеком, но все же смог остановиться. Актер сокрушается, что у него не получилось стать примером для Ефремова, хотя тот старался на него равняться.

"Он много раз говорил, что, если с кого-то и брать пример, то вот с Харатьяна", – сказал артист.

Говоря о смертельной аварии, которую учинил Михаил Ефремов, Дмитрий Харатьян заявил, что этот крест актер будет нести всю жизнь. Тем не менее, Харатьян попытался вступиться за своего коллегу, которого, по его мнению, уж слишком сильно осуждает общество.

"Конечно, это неумышленно. Но его просто заживо хоронили, понимаете", – отметил артист.

Напомним, что вечером 8 июня Михаил Ефремов, находясь за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянение врезался в отечественный фургон "Лада", за рулем которого находился 57-летний сотрудник службы доставки Сергей Захаров. Вскоре он скончался в больнице. Суд отправил Ефремова под домашний арест до 9 августа. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.