Наргиз Закирова объявила о свадьбе: Моему счастью нет предела!

Не так давно Наргиз Закирова рассталась с мужем после 20 лет брака. Теперь скандально известная исполнительница рассказала о будущей свадьбе.

Наргиз Закирова не любит распространяться о личном. Певица предпочитает, чтобы ее жизнь обсуждали лишь через призму творчества. Однако иногда артистка дает поводы поговорить о том, что происходит в ее судьбе, помимо работы.

Например, Закирова объявила о свадьбе. Популярная исполнительница обнародовала фотографию, на которой запечатлена с одной из дочерей и молодым афроамериканцем. Не секрет, что у Наргиз трое детей от разных мужчин: Сабина, Лейла и сын Ауэль.

"А у меня в семье, снова очередное счастье и я спешу поделиться им с вами! Вчера, во время просмотра моего концерта в Нью– Йорке, Day Day– бойфренд моей младшей дочки Лейлы, сделал ей предложение, надев на ее палец заветное колечко💍Моему счастью нет предела (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – сообщила радостная звезда.

Певица призналась, что очень довольна выбором дочери. По ее мнению, избранник (кстати, его настоящее имя Трой Миллер) – надежный мужчина. Наргиз рассказала, что Лейла и Трой познакомились пять лет назад. По ее словам, это была любовь с первого взгляда.

Закирова считает будущего зятя необыкновенным человеком и очень его любит. В свою очередь Трой испытывает самые нежные чувства к будущей теще и называет ее мамой.

Добавим, что Лейла родилась в браке Наргиз Закировой с певцом Филиппом Бальзано. Они прожили вместе 20 лет. Развод получился некрасивым: Филипп потребовал у Наргиз отступные в размере 40 тысяч долларов.