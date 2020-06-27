Возлюбленная Тимати захотела второго ребенка

В октябре прошлого года Анастасия Решетова подарила Тимати сына. Малыша назвали Ратмиром. С того момента инстаграм-аккаунт модели превратился в блог мамочки, дающей советы по воспитанию детей.
На днях возлюбленная Тимати встретилась со свой коллегой Валерией Журавлевой, которая, кстати, родила примерно в том же время, что и Анастасия. Девушки вместе со своими малышами посетили ресторан. Там дети подружек познакомились и весело провели время.
Тогда Решетова публиковала фото и видео в "Сторис". Она была под большим впечатлением от совместных игр малышей. Девушка призналась, что теперь стала думать о рождении второго ребенка.
"Теперь я поняла, в чем прикол иметь двоих (детей – Прим.ред.) Это ржачь бесконечный", – написала модель.
У Тимати уже есть два ребенка. Помимо семимесячного сына Ратмира, рэпер воспитывает шестилетнюю дочь Алису, которую родила его прошлая избранница, модель Алена Шишкова.
Напомним, на днях Тимати вызвал бурную реакцию у общественности своим поступком. Рэпер показал, как он держал в руках тигренка. Пользователи Сети взбунтовались и потребовали не мучить дикое животное. Лена Миро назвала мистера Блэк Стар живодером.
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