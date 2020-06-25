"Как же мерзко": Тимати обозвали живодером

В Сети разгорелся скандал после того, как Тимати опубликовал видео, где он держит в руках тигренка, поднимает и целует его в морду. Пользователи Сети призвали рэпера не мучить дикое животное.

К зоозащитникам присоединилась обозревательница Лена Миро. Она назвала Тимати "чудищем", в руках которого оказался пока еще слабый зверь. Светская сплетница связала поступок рэпера с комплексом неполноценности, который, по ее мнению, у него есть.

Она привела в пример избранниц Тимати, которые всегда были выше него. Якобы он, унижая возлюбленных, показывал свое превосходство. Также Лена отметила, что с рэпером постоянно ходят "пять или десять охранников", из-за которых он также чувствует власть.

Миро, как и многие пользователи Сети, поинтересовалась, где мама тигренка, которого держал на руках Тимати. Она выразила опасение, что тигрица может быть в цирке братьев Запашных или, того хуже, "сделали из нее коврик".

"Живодер. <...> Худшее проявление человеческих комплексов – издевательства над животными, которые не могут ответить жестокому человеку. <...> Как же мерзко это", – написала обозревательница в своем блоге.

Лена Миро высказалась и на злобу дня. Она выразила недоумение, почему в Конституцию не не внесли поправки об обращении с животными. По ее мнению, дикие звери не должны находиться в неволе.

Что касается публикации Тимати, то сейчас под видео собралось множество негативных комментариев. Люди опасаются, что рэпер поселит тигренка у себя дома. "Оставьте уже в покое животных", "С каких пор иметь диких животных у нас в стране законно?", "Надеюсь, это шутка. Потому что это сверх тупость – заводить себе тигра", – написали пользователи Сети.