"Доила коров": уставшая от всего Успенская сбежала в деревню

Артистка устала от города и сменила обстановку. Она устроила себе тотальную перезагрузку, уйдя с головой в деревенские хлопоты.
О том, что она получила новые навыки, Любовь Успенская сообщила своим поклонникам в "Инстаграм". Она сообщила, что провела время в замечательном живописном месте.
"Практиковалась в фермерских делах, кормила маралов и даже доила коров", – рассказала певица. Во время отдыха и освоения новых навыков звезда стала еще и хозяйкой копытного. Ей подарили племенного жеребца.
Сейчас конь маленький и живет в хозяйстве. Как только лошадка подрастет, Любовь Успенская заберет ее в Москву. Знаменитость попросила поклонников придумать для животного имя.
Любовь Успенская, как говорится, держит нос по ветру. Чтобы быть успешной, популярной и востребованной, она дала несколько откровенных интервью для кумиров молодежи. А еще снялась в ряде ток-шоу для старшего поколения, когда разразился скандал с ее единственной дочерью Татьяной Плаксиной.
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