Киска Волочковой набросилась на соседа

Анастасия Волочкова является одной из главной героинь светских хроник. В жизни балерины то и дело случаются курьезные эпизоды.

Накануне знаменитость рассказала об интересном случае, который произошел на территории ее особняка. Балерина проснулась от криков кошки Лакки и спешно спустилась во двор. Там она увидела, что ее домашний питомец набросился на соседского кота.

Охранники вовремя разняли дерущихся животных. "Слава Богу, все живы. Не знаю, помирятся ли наши котики, но охране спасибо. Люди, давайте жить дружно!" – поделилась мыслями Анастасия Волочкова в инстаграм-аккаунте.

Рассказ она сопроводила своей фотографией, сделанной в большой гостиной. В кадре балерина держит на руках пушистую любимицу. Примечательно, что доступ к комментированию записи знаменитость ограничила. Видимо, артистка боится недоброжелателей.

Ранее журналист Отар Кушанашвили заявил, что Анастасия Волочкова водит поклонников за нос. По его мнению, бывшая прима-балерина Большого театра не хочет, чтобы ее считали одинокой, потому и придумывает небылицы об ухажере и свадьбе.

Напомним, что артистка регулярно публикует в социальных сетях фотографии с возлюбленным, причем лицо мужчины она тщательно скрывает. Известно, что ее избранник занимает хорошую должность, он не был женат, детей у него нет.