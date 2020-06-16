"Мне его не жалко": Познер отвернулся от опального Ефремова

Владимир Познер отметил, что Михаил Ефремов пьет давно. Актер не первый раз сел за руль пьяным. На этот раз его безответственность привела к смерти человека, поэтому телеведущий не сочувствует артисту.
Журналисту очень жаль семью Михаила Ефремова и родных Сергея Захарова, который погиб в ДТП. Познер считает, что актер обязан понести суровое наказание, а его заслуги не должны повлиять на приговор.
"Михаила Ефремова мне не жалко. И я надеюсь, что наказание для него будет таким же, как для совершенно неизвестного человека за это же преступление", – сказал он.
Телеведущему не кажется, что историю с Ефремовым кто-то специально раскручивает. Он пояснил, что обилие новостей по этому поводу – нормально, ведь люди любят сенсацию. "Мало интересного – обсуждать экономические вопросы. Это не является тем предметом, который привлекает массовое внимание", – добавил Познер.
Напомним, что вечером 8 июня Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения за рулем, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Пострадавший водитель скончался в больнице через несколько часов.
Михаил Ефремов находится под домашним арестом, идет следствие. Вероятно, рассматривать дело по существу будут в августе.
Популярные темы форума
Я буду голосовать ". За!". И никто мне не указ!
Любовь проходит, Путин никогда!
Мне 74. Хорошее здоровье и я хочу ребенка. Ему 57 лет.
Заголовки публикаций СМИ в инете
Какое наказание заслужил Ефремов?
Вы бы хотели вернуть советский союз?
Есть девушка у Клавы???
У людей денег нету а цены растут как на дрожах
Рыжие самые красивые
Больные на голову бабы!