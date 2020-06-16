Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

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"Мне его не жалко": Познер отвернулся от опального Ефремова

Владимир Познер. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Вторую неделю общественность обсуждает смертельное ДТП, случившееся по вине пьяного Михаила Ефремова. Одни клянут артиста, другие рьяно защищают его. Слово решил взять и Владимир Познер.

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Владимир Познер отметил, что Михаил Ефремов пьет давно. Актер не первый раз сел за руль пьяным. На этот раз его безответственность привела к смерти человека, поэтому телеведущий не сочувствует артисту.

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Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

Журналисту очень жаль семью Михаила Ефремова и родных Сергея Захарова, который погиб в ДТП. Познер считает, что актер обязан понести суровое наказание, а его заслуги не должны повлиять на приговор.

"Михаила Ефремова мне не жалко. И я надеюсь, что наказание для него будет таким же, как для совершенно неизвестного человека за это же преступление", – сказал он.

Телеведущему не кажется, что историю с Ефремовым кто-то специально раскручивает. Он пояснил, что обилие новостей по этому поводу – нормально, ведь люди любят сенсацию. "Мало интересного – обсуждать экономические вопросы. Это не является тем предметом, который привлекает массовое внимание", – добавил Познер.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Напомним, что вечером 8 июня Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения за рулем, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Пострадавший водитель скончался в больнице через несколько часов.

Михаил Ефремов находится под домашним арестом, идет следствие. Вероятно, рассматривать дело по существу будут в августе.

Автор: 16 июня 2020, 14:56 Источник: Бизнес Online ✓ Надежный источник
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