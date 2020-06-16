Адвокат назвал причину употребления алкоголя Ефремовым в день ДТП

Михаил Ефремов устроил ДТП, сев за руль в нетрезвом виде. В его крови обнаружили алкоголь и наркотики. Состояние артиста никого не удивило – все знали, что он любит выпить. Однако в тот день у актера был повод.

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