Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

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"Случилось худшее": друг Ефремова сделал заявление

Михаил Ефремов. Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Игорь Иванко
Многие коллеги и друзья защищают Михаила Ефремова, которому устроили травлю. Дмитрий Быков отметил, что называть артиста убийцей пока нельзя.
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Поэт Дмитрий Быков долго молчал и не комментировал смертельное ДТП, устроенное другом. Однако критика, которая обрушилась на актера, заставила его встать на защиту Михаила Ефремова.

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Сюжеты Ефремов устроил смертельное ДТП

Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

Быков согласен с тем, что в данном случае хлопотать о судьбе Ефремова не следует. По мнению писателя, сам артист не предпримет никаких попыток для этого. Михаил абсолютно раздавлен, как и все его близкие, отметил Дмитрий.

При этом отрекаться от друга Быков не намерен. Он уверен: Ефремов совершил чудовищный поступок из-за безумия. Однако нужно дождаться результатов следствия, психиатрической экспертизы и приговора, добавил поэт.

"До решения суда никого убийцей называть не следует, но уже сейчас совершенно очевидно, что с Михаилом Ефремовым случилось худшее, что с ним вообще могло случиться", – написал Быков в своем инстаграм-аккаунте.

Писатель гордится тем, что ему довелось работать с актером. До аварии Ефремов был одним из самых любимых и достойных артистов в стране, который исполнил более 100 ролей, заключил он.

Напомним, что вечером 8 июня Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в Москве. Актер, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, сел за руль своего автомобиля и помчался по Москве.

На Садовом кольце он вылетел на встречную полосу и въехал в фургон. Водитель машины Сергей Захаров скончался спустя несколько часов.

На время следствия Михаил Ефремов останется под домашним арестом. Такое решение вынес Таганский суд 9 июня. Актер признал вину. Теперь он не понимает, как жить дальше.

Автор: 16 июня 2020, 11:01 Источник: Instagram
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