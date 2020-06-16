"Случилось худшее": друг Ефремова сделал заявление

Поэт Дмитрий Быков долго молчал и не комментировал смертельное ДТП, устроенное другом. Однако критика, которая обрушилась на актера, заставила его встать на защиту Михаила Ефремова.
Быков согласен с тем, что в данном случае хлопотать о судьбе Ефремова не следует. По мнению писателя, сам артист не предпримет никаких попыток для этого. Михаил абсолютно раздавлен, как и все его близкие, отметил Дмитрий.
При этом отрекаться от друга Быков не намерен. Он уверен: Ефремов совершил чудовищный поступок из-за безумия. Однако нужно дождаться результатов следствия, психиатрической экспертизы и приговора, добавил поэт.
"До решения суда никого убийцей называть не следует, но уже сейчас совершенно очевидно, что с Михаилом Ефремовым случилось худшее, что с ним вообще могло случиться", – написал Быков в своем инстаграм-аккаунте.
Писатель гордится тем, что ему довелось работать с актером. До аварии Ефремов был одним из самых любимых и достойных артистов в стране, который исполнил более 100 ролей, заключил он.
Напомним, что вечером 8 июня Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в Москве. Актер, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, сел за руль своего автомобиля и помчался по Москве.
На Садовом кольце он вылетел на встречную полосу и въехал в фургон. Водитель машины Сергей Захаров скончался спустя несколько часов.
На время следствия Михаил Ефремов останется под домашним арестом. Такое решение вынес Таганский суд 9 июня. Актер признал вину. Теперь он не понимает, как жить дальше.
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