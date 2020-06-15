Певица Екатерина Шаврина сошла с ума из-за зависимости сына

Екатерина Шаврина дала откровенное интервью. Известная артистка рассказала о проблемах в семье.

Екатерина Шаврина стала очередной звездной гостьей передачи Тимура Кизякова "Когда все дома". Певица рассказала о своей жизни, в том числе о частной. Она вспомнила, что, когда только начинала петь, приехала пробоваться в Государственный Волжский народный хор, где на нее обратил внимание известный композитор Григорий Пономаренко.

Он был старше Шавриной на 27 лет, но у них завязались романтические отношения, которые переросли в брак – правда, незарегистрированный. Позже родился сын Гриша.

Характер мальчика не был легким. В каком-то смысле на него повлияла среда обитания. Екатерина отметила, что они жили в неблагополучном районе. В итоге Григорий связался с плохой компанией и увлекся запрещенными веществами.

Когда певица узнала о зависимости сына, для нее это стало ударом. "Я тогда сходила с ума!" – призналась Шаврина. Пристрастие наследника могло ударить и по ее карьере. "Если бы узнали, что с сыном что-то не в порядке, меня бы не выпустили за границу на гастроли. Я должна была в тряпочку молчать и скрывать это все", – пояснила исполнительница.

Григорий сумел отказаться от пагубной привычки. "Сейчас у него свой дом и свое хозяйство. Мне просто повезло", – убеждена Екатерина.

С отцом Григория из-за частых разлук артистка рассталась. При этом они сохранили хорошие отношения. "Я к нему с огромным уважением относилась. Он был для меня царь и бог. Это даже лучше, чем пылкая горячая любовь. Это выше", – заявила певица.

К слову, Екатерина Шаврина все же вышла замуж. Это случилось в 1983 году. Артистка сочеталась браком с музыкантом Григорием Лаздиным. У супругов родились двойняшки Жанна и Элла. Пять лет назад муж Екатерины Шавриной умер.