Что стало с сыном Юрия Гуляева после смерти певца

Каждый советский гражданин был знаком с творчеством Юрия Гуляева. Поклонники исполнителя ценили в нем доброту и искренность, но мало кто знал, с какими проблема сталкивался артист, когда уходил со сцены и возвращался к себе домой.



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