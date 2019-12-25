Особняк Куклачева на Рублевке превратился в дом для престарелых

По словам Куклачева, животных-артистов, которые слишком стары, чтобы работать на сцене, он отвозит к себе. Юрий Дмитриевич создает для пушистых любимцев самые лучшие условия.
"Мы живем в лесу на Рублевке, есть шесть соток земли. Обычно я там сажаю редиску, морковь, сливы, помидоры, яблоки. Большая часть моих кошек живут в "Хрустальном замке" в театре. А дома у меня дом пенсионеров. Там кошки, которым по 25 лет. Таких много", – сказал "главный кошатник страны".
После Юрий Куклачев рассказал, как прошел его юбилей. Артисту исполнилось 70 лет. Организовать мероприятие помогали братья Запашные. Шикарное представление устроили в большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского.
Юрий Куклачев отметил, что цирк со временем очень поменялся, он стал
походить на канадский. Теперь акцент делается на красоту костюма и
хореографические номера. Стараниями зоозащитников животных на сцену выпускают
все реже.
"Зоозащитники выступают не против животных в цирке, а против России. Я считаю, это нарушение прав человека и насилие над нашей страной. Эта маленькая кучка людей пытается навязать нам свое мнение. Нам, великой России, они хотят диктовать свои законы. Ребята, гуляйте! Какой цирк без животных? Всегда так было", – цитирует Юрия Куклачева сайт "Комсомольская правда".
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