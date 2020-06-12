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"Могли подсыпать в алкоголь наркотики": Джигурда озвучил сенсационные данные об устроившем ДТП Ефремове

Никита Джигурда. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актер театра и кино Никита Джигурда прокомментировал смертельное ДТП с участием коллеги Михаила Ефремова. Знаменитость выдвинула свою версию трагедии.

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На днях эпатажный артист принял участие в конференции, где рассказал о своем отношении к Михаилу Ефремову. Он признался, что близко не знаком с коллегой, однако любит и уважает его. "Я считаю Мишу великим артистом, входящим в институт юродства", – заявил Никита Джигурда.

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 Ефремов устроил смертельное ДТП

Сюжеты Ефремов устроил смертельное ДТП

Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

 Никита Борисович Джигурда

Никита Борисович Джигурда актер, режиссер

Актер не исключил, что Ефремов мог не по своей воле принять запрещенные вещества. В ходе конференции НСН он предположил, что коллеге могли подсыпать в алкоголь наркотические препараты. В пользу этой версии говорит тот факт, что записи с камер видеонаблюдения в пабе исчезли.

Также Никита Джигурда осудил телевизионщиков, которые наживаются на трагедии. В частности, артист прошелся по Владимиру Соловьеву. "Ты оскорбляешь уважаемых людей. Ты взял роль подлеца, которого я бы на дуэль вызвал", – обратился к журналисту актер.

Напомним, вечером 8 июня автомобиль, в котором находился Ефремов, пересек две сплошные, вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель второго транспорта получил серьезные травмы и позднее скончался.

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Сам артист не пострадал. Медицинская экспертиза установила, что в момент происшествия Михаил Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В отношении звезды возбудили уголовное дело. Актер находится под домашним арестом до 9 августа.

Автор: 12 июня 2020, 10:54 Источник: Instagram ✓ Надежный источник

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Идиот-алкаш Джигурда защищает алкаша Ефремова!
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